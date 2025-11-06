Аналитик раскрыла, на какой срок сейчас кладут деньги в банк

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россияне все чаще предпочитают краткосрочные вклады, а длительные депозиты остаются нишевым продуктом, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
"Вклады сроком до полугода снова занимают более 70% совокупного спроса. Лидируют трёхмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума и составила 33,2%. Вклады на один месяц также сохраняют популярность среди россиян — 12,4% в октябре", — пояснила она.
Финансист назвала самые выгодные даты для открытия вклада
4 ноября, 03:15
Доля годовых депозитов при этом сократилась до 22,6%, что существенно ниже летних максимумов. Вклады сроком более года почти не востребованы, на них приходится не более 7% спроса.
По мнению Замалеевой, банки ближе к Новому году начнут привлекать вкладчиков выгодными предложениями на небольшой срок, что сделает краткосрочные вклады еще популярнее. Это хороший способ получить к празднику быструю прибыль, заключила она.