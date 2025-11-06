Аналитик раскрыла, на какой срок сейчас кладут деньги в банк

"Вклады сроком до полугода снова занимают более 70% совокупного спроса. Лидируют трёхмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума и составила 33,2%. Вклады на один месяц также сохраняют популярность среди россиян — 12,4% в октябре", — пояснила она.

Доля годовых депозитов при этом сократилась до 22,6%, что существенно ниже летних максимумов. Вклады сроком более года почти не востребованы, на них приходится не более 7% спроса.