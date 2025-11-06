Рейтинг@Mail.ru
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян
15:48 06.11.2025
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян
Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе призвал "быть начеку", отвечая на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян. РИА Новости, 06.11.2025
в мире, брюссель, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян

ЕК призвала быть начеку в ответ на вопрос о запрете многократных виз для россиян

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе призвал "быть начеку", отвечая на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян.
Ранее в четверг Ламмерт сообщил, что Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС дополнительные ограничения в отношении выдачи шенгенских виз для граждан РФ, пока подробностей нет. Ранее газета Politico сообщала, что страны ЕС могут ограничить выдачу россиянам многократных виз.
"Многократная въездная виза не была предусмотрена в руководящих принципах (Еврокомиссии для сокращения выдачи виз россиянам от 2022 года - ред.). Тем не менее, будьте начеку", - ответил Ламмерт на просьбу прокомментировать информацию Politico.
ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд
Вчера, 15:38
ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд
Вчера, 15:38
 
