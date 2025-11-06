В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе призвал "быть начеку", отвечая на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян.

"Многократная въездная виза не была предусмотрена в руководящих принципах (Еврокомиссии для сокращения выдачи виз россиянам от 2022 года - ред.). Тем не менее, будьте начеку", - ответил Ламмерт на просьбу прокомментировать информацию Politico.