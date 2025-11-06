https://ria.ru/20251106/vizy-2053209529.html
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 06.11.2025
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян
Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе призвал "быть начеку", отвечая на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян. РИА Новости, 06.11.2025
В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян
ЕК призвала быть начеку в ответ на вопрос о запрете многократных виз для россиян