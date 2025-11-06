ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд

«

"Еврокомиссия обеспокоена. Последняя информация, поступающая из Венгрии, говорит нам о том, что российские граждане по-прежнему получают национальные разрешения на основании венгерского законодательства, и мы находимся в контакте с Венгрией по этому вопросу. Речь идет не о визах, а о национальных разрешениях", - сказал он.