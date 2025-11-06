Рейтинг@Mail.ru
ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд
15:38 06.11.2025
ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд
ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд
Еврокомиссия обеспокоена тем, что Венгрия продолжает выдавать национальные разрешения на въезд российским гражданам, обсуждает этот вопрос с Будапештом, заявил... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:38:00+03:00
2025-11-06T15:38:00+03:00
ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд

Здание парламента Венгрии
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия обеспокоена тем, что Венгрия продолжает выдавать национальные разрешения на въезд российским гражданам, обсуждает этот вопрос с Будапештом, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.
В четверг Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз может на этой неделе перестать выдавать россиянам шенгенские мультивизы.
«
"Еврокомиссия обеспокоена. Последняя информация, поступающая из Венгрии, говорит нам о том, что российские граждане по-прежнему получают национальные разрешения на основании венгерского законодательства, и мы находимся в контакте с Венгрией по этому вопросу. Речь идет не о визах, а о национальных разрешениях", - сказал он.
