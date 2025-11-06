"Максимальный уровень". Союзник России готов к войне с США

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Ситуация вокруг Венесуэлы накаляется. Николас Мадуро утвердил предложения правящей партии о подготовке к отпору в случае агрессии США. Ранее Дональд Трамп допустил проведение наземных операций, но пока не озвучил окончательное решение. О развитии событий — в материале РИА Новости.

"С твердостью и мужеством"

Заявление Мадуро прозвучало во время конгресса Единой социалистической партии (правящей в Боливарианской Республике Венесуэле. — Прим. ред.).

Глава государства поддержал партийное предложение приступить к немедленному исполнению "оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы весь <...> (их. — Прим. ред.) народ — спокойно, сдержанно, но с твердостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности".

"Американская империя уже двенадцать недель продолжает угрозы и психологическую войну", — отметил Мадуро.

У его опасений есть серьезные основания.

О том, что Соединенные Штаты могут перейти от ударов с воздуха и на море к наземной операции в Венесуэле, Трамп заявил еще на позапрошлой неделе. Новость, вызвавшая резонанс и в США, и во всем мире, "повисла": американский лидер отбыл в недельное турне по странам Азии, оставив наблюдателей с догадками и прогнозами.

Впрочем, о серьезности намерений Трампа свидетельствует множество факторов. Во время его пребывания в Малайзии американцы отправили в Карибское море авианосец USS Gerald R. Ford — самый большой из когда-либо выходивших в море, уточняют СМИ. И это вдобавок к уже имеющимся в акватории боевым кораблям ВМС США.

"Нельзя сказать, что новость об авианосце вызвала панику, — говорит в беседе в РИА Новости живущий в Каракасе россиянин Максим. — За два месяца все уже привыкли к тому, что США не намерены отступать. Люди не вникают в тонкости того, о каком корабле идет речь, для них любое действие американцев — признак агрессии".

К слову, в конце октября Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford

В чем причина эскалации?

Оправдание для усиления военного присутствия США в регионе не меняется с августа, когда Трамп объявил войну наркокартелям. За это время американские военные потопили несколько катеров, погибли десятки людей.

Несмотря на то, что Управление ООН по наркотикам и преступности признало Венесуэлу "территорией, свободной от незаконных культур", в администрации Трампа Боливарианскую Республику продолжают обвинять в поставках запрещенных веществ, в частности фентанила.

Не обходится и без политики. Так, некоторые члены команды Трампа прямо утверждают, что президент Мадуро лично возглавляет сеть наркокартелей.

"Думаю, это ошибка со стороны американцев — открыто обвинять венесуэльского лидера, — отмечает Максим. — Если бы они постоянно говорили о наркокартелях, но без его упоминания, кто-то, может, и поверил бы им. А так люди только больше сплачиваются вокруг Мадуро".

© AP Photo / Cristian Hernandez Митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса

Просьба по-английски и пять тысяч "Игл"

Справедливости ради, власти Боливарианской Республики с начала осени всячески пытаются избежать эскалации. Ранее в стране прошла мобилизация и было увеличено военное присутствие на ряде направлений, однако Каракас стремился воззвать к мирным аргументам.

Но, пусть в той же ООН и подтвердили отсутствие серьезной угрозы наркотрафика со стороны Венесуэлы, на Вашингтон это не повлияло.

В итоге в заочный диалог с Трампом вступил сам Мадуро.

"Нет войне, нет войне, — обратился он к американскому коллеге на английском языке еще в конце октября. — Только мир, только мир, навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста".

Однако ответа на пацифистский призыв не последовало. Вернее, позиция Вашингтона осталась неизменной. Неспроста Латинскую Америку в США воспринимают лишь как "задний двор".

Сам Трамп обращение Мадуро не комментировал. Зато сторонник американского президента, сенатор-республиканец Линдси Грэм* подтвердил, что наземные удары по Венесуэле "реальны". По его словам, президент "принял решение, что Мадуро <...> обвиняется в наркоторговле, и ему пора уйти".

Масла в огонь добавило и октябрьское признание Трампа в том, что ЦРУ получило разрешение на проведение спецопераций с целью расшатывания режима в Каракасе. То есть версия насчет борьбы с наркокартелями теперь уже явно выглядит как далеко не самый изящный предлог для свержения Мадуро.

Поэтому неудивительно, что, несмотря на призывы к миру, в Каракасе готовятся к войне.

"Все военные мира знают силу "Иглы-С", — рассказывал, не дождавшись реакции из Вашингтона, тот же Мадуро, имея в виду советские переносные зенитные ракетные комплексы. — А у Венесуэлы ни много ни мало целых пять тысяч ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял".

© AP Photo / Cristian Hernandez Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес перед церемонией приведения к присяге в Каракасе

Демократы бьют тревогу

Планы Трампа вызвали неудовольствие не только в Каракасе, но и в самом Вашингтоне.

Во-первых, президент заявил, что ему не потребуется согласия конгресса для проведения наземной операции. Но он все же побеседует с законодателями.

Конгрессмены, особенно демократы, недовольны. Они ссылаются на то, что наземная операция на территории чужого государства — это фактически объявление войны, а на подобное нужно согласие обеих законодательных палат.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии

"(Такие действия. — Прим. ред.) должны быть ответом на вооруженное нападение на Соединенные Штаты, должны быть необходимыми, соразмерными и санкционированными конгрессом. Ни один из этих пунктов не выполнен", — заявил и профессор юридического факультета Нью-Йоркского университета Райан Гудман.

Во-вторых, противники Трампа настаивают: новая интервенция, будь она даже согласована с конгрессом, не принесет пользы американцам, как и прошлые — например, в Ирак или Афганистан.

Кроме того, такая операция будет затруднена отсутствием в Венесуэле противостоящих Мадуро местных сил, на которые могли бы опереться американцы, указывает в разговоре с РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Это, по его мнению, снижает шансы на успех наземных боевых действий.

"Однако не стоит переоценивать возможности по отражению атак с моря или воздуха: в этом смысле Венесуэла существенно уступает США", — добавляет эксперт.

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell Orlosky Американская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец "Джеральд Форд", в Средиземном море

Нет пути назад

В известном смысле Трамп сейчас загнал себя в ловушку. Придя на второй срок в Белый дом под знаменем президента-миротворца, сейчас он угрожает фактической, "горячей", а не торговой войной. И рискует многим.

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон, например, считает, что интервенция ударит по поддержке Трампа теми сторонниками, которые поверили в его изоляционистский лозунг "Америка превыше всего".

Кроме того, подчеркивает аналитик, агрессия "ослабит аргументы США против потенциального китайского экспансионизма, в том числе против Тайваня, и подорвет моральный авторитет".

Действия Трампа в обход конгресса тоже чреваты проблемами. Отношение к нему в Республиканской партии неоднозначное, и раскол может усилиться, если президент проигнорирует законодателей.

Однако "сдать назад" Трамп уже тоже не может. Как подчеркнул старший аналитик неправительственной Международной кризисной группы Фил Гансон, многие годы проживающий в Венесуэле, если США развернут назад корабли, это станет "триумфом Мадуро".

"После этого он мог бы вечно говорить: "Я дал отпор США, я дал отпор империи, и империя отступила", — подчеркнул Гансон.

Поэтому не приходится рассчитывать, что Трамп откажется от эскалации. Вопрос лишь в ее масштабе. И ответ будет очень скоро.

© AP Photo / Fernando Vergara Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов