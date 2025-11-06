Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне прошел митинг против политики Трампа - РИА Новости, 06.11.2025
00:44 06.11.2025
В Вашингтоне прошел митинг против политики Трампа
Около тысячи американцев из разных уголков страны собрались в среду в центре Вашингтона на митинг против политики президента США Дональда Трампа.
© AP Photo / Carolyn KasterУчастники демонстрации в Вашингтоне, США
Участники демонстрации в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Участники демонстрации в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Около тысячи американцев из разных уголков страны собрались в среду в центре Вашингтона на митинг против политики президента США Дональда Трампа.
Акция, организаторами которой выступили движения Action Network и Refuse Fascism, прошла у монумента Джорджа Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома. Она была приурочена к годовщине победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года. Полиция перегородила несколько близлежащих улиц, но этим ее вмешательство ограничилось.
Руки прочь от Ирана: антивоенные митинги в США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Руки прочь от Ирана": антивоенные митинги в США
23 июня, 12:59
Инициаторы протеста призвали своих сторонников начать "крупнейшее ненасильственное движение" в истории страны. "Мы не можем ждать следующих сфальсифицированных выборов", - отметили они в заявлении, которое было распространено среди собравшихся.
Лидер Refuse Fascism Сэм Голдман рассказала РИА Новости, что протесты продолжатся до тех пор, пока Трамп остается в Белом доме.
"Мы не можем ждать и жить с этим. Нам нужно, чтобы Трамп ушел", - сказала Голдман.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Белый дом боится за безопасность Трампа, пишут СМИ
24 октября, 12:49
Митинг прошел под лозунгом "Трамп должен уйти". Многие участники держали в руках таблички с этой надписью. В их числе и Джордж Стивенс, который специально для участия в акции приехал с женой из Бостона.
"Мы хотим, чтобы этот президент ушел. Он фашист, который собирается разрушить будущее нашей страны", - сказал он.
Многие пришли на митинг в специальных костюмах. Так, две женщины, одетые в костюмы динозавров, держали в руках плакат: "Сделаем проект 2025 вымершим. Услышьте наш рёв". Как и многие другие, они также держали таблички с надписью No Kings.
Антиправительственный протест в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В США на протесты против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек
19 октября, 00:22
Мужчина, представившийся Майклом из штата Айова, приехал в Вашингтон в костюме гигантской пчелы. В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что политика Трампа за последние десять месяцев игнорирует американские институты. "Это плохо для страны. Это нарушение конституции. Никто не хочет этого. И сама история говорит нам, что мы этого не хотим", - сказал он.
Демонстрация прошла на фоне продолжающегося шатдауна, самого длительного в истории США.
Тот же Майкл из Айовы обвинил Трампа в том, что страна оказалась в такой ситуации.
"Трамп игнорирует программу продовольственной помощи нуждающимся и многие другие федеральные программы", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции во время акции протеста Никаких королей! против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Никаких королей!": антиправительственные протесты в США
15 июня, 09:53
 
В миреВашингтон (штат)СШААйоваДональд ТрампДжордж Вашингтон
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
