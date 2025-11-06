В Вашингтоне прошел митинг против политики Трампа

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Около тысячи американцев из разных уголков страны собрались в среду в центре Вашингтона на митинг против политики президента США Дональда Трампа.

Акция, организаторами которой выступили движения Action Network и Refuse Fascism, прошла у монумента Джорджа Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома. Она была приурочена к годовщине победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года. Полиция перегородила несколько близлежащих улиц, но этим ее вмешательство ограничилось.

Инициаторы протеста призвали своих сторонников начать "крупнейшее ненасильственное движение" в истории страны. "Мы не можем ждать следующих сфальсифицированных выборов", - отметили они в заявлении, которое было распространено среди собравшихся.

Лидер Refuse Fascism Сэм Голдман рассказала РИА Новости, что протесты продолжатся до тех пор, пока Трамп остается в Белом доме.

"Мы не можем ждать и жить с этим. Нам нужно, чтобы Трамп ушел", - сказала Голдман.

Митинг прошел под лозунгом "Трамп должен уйти". Многие участники держали в руках таблички с этой надписью. В их числе и Джордж Стивенс, который специально для участия в акции приехал с женой из Бостона

"Мы хотим, чтобы этот президент ушел. Он фашист, который собирается разрушить будущее нашей страны", - сказал он.

Многие пришли на митинг в специальных костюмах. Так, две женщины, одетые в костюмы динозавров, держали в руках плакат: "Сделаем проект 2025 вымершим. Услышьте наш рёв". Как и многие другие, они также держали таблички с надписью No Kings.

Мужчина, представившийся Майклом из штата Айова , приехал в Вашингтон в костюме гигантской пчелы. В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что политика Трампа за последние десять месяцев игнорирует американские институты. "Это плохо для страны. Это нарушение конституции. Никто не хочет этого. И сама история говорит нам, что мы этого не хотим", - сказал он.

Демонстрация прошла на фоне продолжающегося шатдауна, самого длительного в истории США

Тот же Майкл из Айовы обвинил Трампа в том, что страна оказалась в такой ситуации.