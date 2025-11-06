Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата

Все обещания американского президента по части ускоренного завершения украинского кризиса так и остались в разделе теорий, но бурная активность Белого дома и не думает утихать. После нескольких обтекаемых выступлений Дональда Трампа относительно того, что в Венесуэле неправильный лидер и вообще там очень не хватает демократии, американские СМИ буквально соревнуются в нагнетании напряженности и рассмотрении различных возможных сценариев. New York Times пишет, что военные советники разработали и подали на рассмотрение президенту несколько вариантов наступательных операций, включающих нанесение ударов по военным базам Венесуэлы, личную охрану президента, захват и удержание ключевых нефтяных месторождений, рассматривается даже возможность физического устранения Николаса Мадуро.
Источники издания утверждают, что Трамп пока не принял окончательного решения, опасаясь репутационных потерь в случае провала. Также сложность представляет согласование внешней военной операции с конгрессом, где у республиканцев очень хлипкий партийный перевес над демократами всего в шесть голосов, а те не факт, что отнесутся к идее военной интервенции с одобрением. По мнению авторов, "ястребы" в окружении американского лидера могут пойти на хитрость. Можно объявить либо самого Мадуро, либо сотрудников его личной охраны членами венесуэльского наркокартеля Cartel de los Soles, что автоматически даст право их ликвидировать, невзирая на то, что убийство политических лидеров прямо запрещается указом 11905, подписанным в 1976 году президентом Джеральдом Фордом. Позднее этот законодательный акт дважды дополнялся президентами Картером и Рейганом. Впрочем, уже Клинтон придумал выход, когда неугодных просто включали в список особо опасных для США лиц.
Эстафету подхватила Foreign Policy, ее авторы, один из которых целый профессор государственного управления Американского университета, считают, что у всего происходящего двойне дно. По их мнению, вторжение в Венесуэлу позволит не только отстранить от власти неугодного Мадуро, открыто сотрудничающего с Россией, Ираном и Китаем, но и, перекрыв поставки венесуэльской нефти на Кубу, свергнуть еще и местное правительство.
Надо отметить, что данные выкладки не лишены логического изящества и опираются на реалии обоих американских континентов, которые в Вашингтоне считают своей безраздельной вотчиной и зоной исключительных интересов. Начнем, пожалуй, с конца.
Ситуация с Кубой не так проста, как кажется на первый взгляд. Действительно, нефть занимает в экономике и энергетике острова свободы критически важную позицию. В энергобалансе на нефть и нефтепродукты приходится 84,3 процента, девяносто процентов из которой направляется на производство электроэнергии, так как местный генерирующий кластер достаточно старый. Еще девять процентов закрывает природный газ, остальное по мелочи дают ВИЭ, долю которых Гавана твердо намерена увеличить до 24 процентов уже к 2030 году.
Импорт из Венесуэлы много лет был краеугольным камнем балансировки кубинской экономики. По данным западных источников, Каракас еще в 2020 году поставлял кубинским товарищам порядка 80 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, 20-25 тысяч при этом передавались в рамках братской помощи бесплатно. Принято считать, что только за последние пять лет команда Мадуро, таким образом, подарила Гаване от шести до восьми миллиардов долларов. Однако с момента введения американский санкций объем поставок снизился до одиннадцати тысяч бочек в сутки, при этом увеличилась доля поставок из России.
Сама Куба добывает в сутки около пятидесяти тысяч баррелей, и тут мы подходим к интересному. Три мощных нефтеносных района были открыты здесь еще в конце XIX века и до середины века XX на шельфе с большой для себя выгодой хозяйничали американские компании Atlantic Refining, Standard Oil и Union Oil. После свержения режима Батисты все богатства были национализированы, и в настоящий момент здесь в рамках концессии работают уже китайская CNPC, малайзийская Petronas, PetroVietnam, венесуэльская PDVSA, ONGC из Индии — в общем, кто угодно, только не американцы.
На фоне собственной добычи в Соединенных Штатах в объеме 13,6 баррелей в сутки кубинская нефть выглядит очень скромно, но тут вступает в силу геополитика. Кто контролирует крупнейшее нефтегазовое поле в районе Варадеро, тот в прямом смысле держит Кубу за горло.
Что касается Венесуэлы, то американские рестрикции нанесли местной нефтедобывающей отрасли сильный урон. В 2015 году государственная компания PDVSA продавала на экспорт 1,9 миллиона баррелей в сутки, в 2022-м этот показатель буквально рухнул до 438 тысяч, но к текущему 2025-му подрос до восьмисот тысяч. Очень раздражающая Вашингтон тонкость заключается в том, что восемь из десяти бочек тяжелой венесуэльской нефти уходят в Китай. Только в октябре с побережья Южной Америки в Азию отправилось 34 супертанкера, правда, американцы тоже без лишней огласки через компанию Chevron прикупили более ста двадцати тысяч бочек — и санкции в этот момент почему-то не работали.
В политическом плане находящаяся по соседству коммунистическая Куба и залитая доверху нефтью Венесуэла (300 миллиардов баррелей, или 17 процентов всех мировых запасов) — очень лакомые куски. Перекрыв канал поставок венесуэльской нефти, можно опосредованно свергнуть ненавистный режим наследников Кастро. А взятые под контроль месторождения на шельфе Варадеро и в поясе Ориноко позволят буквально задавить всех конкурентов на мировом рынке нефти, создав фактически монополию.
Ну и не стоит забывать, что на знаковой для американцев горе Рашмор в камне высечены лица четырех американских президентов. Заявляется, что они были выбраны за вклад в историю США, однако всех их объединяет один факт. Все эти лидеры увеличивали территорию страны. Например, при Джефферсоне были куплены колоссальные территории в центре континента, составляющие почти треть от текущей площади страны (так называемая Луизианская покупка). При Рузвельте был построен Панамский канал, а сама Панама стала полуофициальным эксклавом США.
Если есть штат Гавайи, то почему не может быть штата Куба? Осталось выяснить, победит ли в Дональде Трампе тщеславие, или все-таки возобладает политическая осторожность.