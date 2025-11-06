Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата

Все обещания американского президента по части ускоренного завершения украинского кризиса так и остались в разделе теорий, но бурная активность Белого дома и не думает утихать. После нескольких обтекаемых выступлений Дональда Трампа относительно того, что в Венесуэле неправильный лидер и вообще там очень не хватает демократии, американские СМИ буквально соревнуются в нагнетании напряженности и рассмотрении различных возможных сценариев. New York Times пишет, что военные советники разработали и подали на рассмотрение президенту несколько вариантов наступательных операций, включающих нанесение ударов по военным базам Венесуэлы, личную охрану президента, захват и удержание ключевых нефтяных месторождений, рассматривается даже возможность физического устранения Николаса Мадуро.