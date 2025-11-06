Эксперт назвала шесть уловок продавцов в "черную пятницу"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объем продаж в сегменте онлайн-торговли традиционно взлетает на 15-25% в период ноябрьских скидок, и "чернопятничные" распродажи по-прежнему популярны среди россиян, поэтому продавцы используют уловки для привлечения покупателей, которые хотят сэкономить, рассказала РИА Новости основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.

Эксперт выделила шесть ключевых маркетинговых ходов, которые вводят покупателей в заблуждение и стимулируют импульсивные, зачастую невыгодные покупки, в том числе в кредит или в рассрочку.

Первая уловка – это жесткое ограничение по времени, которое вызывает у потребителя чувство ложной срочности. "На многих сайтах мы видим таймер, который отсчитывает оставшееся до конца распродажи время. Это вызывает у нас иррациональный страх упустить некую уникальную возможность или синдром упущенных возможностей, в стрессе мы перестаем рационально мыслить и совершаем ненужную покупку", - сказала Андреева.

Чтобы противостоять такой манипуляции, эксперт советует не торопиться с импульсивной покупкой и помнить, что многие продавцы, которые ставят таймер обратного отсчета, потом "неожиданно" продляют его – на последующие дни, а значит, у покупателя есть возможность передумать или найти иной вариант.

Вторая уловка – искусственный дефицит, например, информация о том, что в наличии остался только один товар. "Эта манипуляция базируется на принципе социального доказательства: раз товар раскупают – значит, вещь нужная. Кроме того, ложный дефицит переключает нашу психику в режим выживания, заставляя действовать на основе эмоций, а не рационального мышления", - добавила эксперт.

Чтобы противостоять этой манипуляции, она советует поискать такой же товар на других онлайн-площадках, чтобы убедиться в его наличии.

"Взяв паузу, вы обнаружите, что и после распродажи "дефицитный" товар вполне доступен за те же деньги или даже дешевле", - рекомендует Андреева.

Уловка третья: иллюзия невероятной выгоды на базе стереотипа "дорогое – значит, хорошее". "Мы видим огромную "прежнюю" сумму, которая зачеркнута, а рядом – новую, действительную только в "черную пятницу", и спешим приобрести товар, радуясь своей удаче. Этим успешно пользуются продавцы, предлагая "только здесь и только сейчас" огромные скидки на якобы дорогой товар", - отметила она.

Чтобы противостоять этой манипуляции, попробуйте поискать такой же товар на других онлайн-площадках и убедитесь, что он не является дорогим и элитным, а цена является завышенной.

Четвертая уловка – это контраст восприятия за счет искусственного завышения цен. "Очень часто за пару недель до распродажи ритейлеры начинают понемногу поднимать цену – и в итоге товар дорожает на 20%, 30%, 50%, 100% или даже в разы. После чего "раздутая" цена в дни распродажи получает "огромную" скидку. Покупатель уверен, что сэкономил, а продавец реализует товар по цене, что у него и была пару недель назад до накрутки", - предупреждает Андреева.

« "Здесь совет один: не поленитесь провести небольшой анализ цен на заинтересовавший вас товар. Возможно, вы удивитесь, насколько взлетели цены на некоторых площадках, трубящих о распродаже. В обычное время этот товар стоил куда дешевле", - резюмирует эксперт.

Пятая уловка: три по цене одного – то есть вы получаете большую скидку при покупке двух, трех и более товаров, либо один идет бесплатно. "Чтобы противостоять этой манипуляции, задайте себе вопрос – действительно ли вам нужно столько товаров ради выгоды продавца", - советует Андреева.