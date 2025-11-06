Рейтинг@Mail.ru
На Украине русский язык становится популярнее среди молодежи - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 06.11.2025 (обновлено: 00:02 07.11.2025)
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053312337.html
На Украине русский язык становится популярнее среди молодежи
На Украине русский язык становится популярнее среди молодежи - РИА Новости, 07.11.2025
На Украине русский язык становится популярнее среди молодежи
Школьники на Украине все чаще выбирают русский для общения на переменах, за последний год доля тех, кто считал украинским родным, снизилась с 71% до 64%,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-06T23:24:00+03:00
2025-11-07T00:02:00+03:00
украина
россия
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755851807_0:316:3071:2043_1920x0_80_0_0_014f6fb647cc4878588c2d2f90dde32b.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053060733.html
https://ria.ru/20251102/bezhenka-2052521047.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755851807_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_2e370fb6050daf3b112fe12aff93cb1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине русский язык становится популярнее среди молодежи

На Украине доля школьников, считающих украинский родным, снизилась за год на 7%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевочка делает уроки в Киеве
Девочка делает уроки в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девочка делает уроки в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Школьники на Украине все чаще выбирают русский для общения на переменах, за последний год доля тех, кто считал украинским родным, снизилась с 71% до 64%, сообщила руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.
"Сорок процентов учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском. Наблюдается снижение языковой самоидентификации - доля учеников, которые считают украинский язык родным, снизилась за последний год с 71 до 64 процентов", - сказала Бабинец во время пресс-конференции в украинском медиацентре.
Путин о гарантиях единства России - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин назвал культуру и русский язык гарантией единства России
5 ноября, 20:36
Замминистра образования страны Анастасия Коновалова 30 октября сообщала, что украинский язык в быту стал менее популярен среди молодежи - его используют 49%, а в 2023 году - 55%. Замминистра уточнила, что 33% подростков объяснили это привычкой, 20% - тем, что в семье общаются на русском языке, а в школьной среде - на украинском. Еще 13% отметили, что вне школы у них отсутствует среда для общения на украинском, 12% молодежи не говорят на украинском из-за его недостаточного знания. Коновалова подчеркнула, что 9% детей считают, что их окружение предвзято относится к украинскому языку.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
Русскоязычных при украинской власти не считали людьми – беженка из ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине
2 ноября, 16:32
 
УкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала