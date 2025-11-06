На Украине русский язык становится популярнее среди молодежи

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Школьники на Украине все чаще выбирают русский для общения на переменах, за последний год доля тех, кто считал украинским родным, снизилась с 71% до 64%, сообщила руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.

"Сорок процентов учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском. Наблюдается снижение языковой самоидентификации - доля учеников, которые считают украинский язык родным, снизилась за последний год с 71 до 64 процентов", - сказала Бабинец во время пресс-конференции в украинском медиацентре.

Замминистра образования страны Анастасия Коновалова 30 октября сообщала, что украинский язык в быту стал менее популярен среди молодежи - его используют 49%, а в 2023 году - 55%. Замминистра уточнила, что 33% подростков объяснили это привычкой, 20% - тем, что в семье общаются на русском языке, а в школьной среде - на украинском. Еще 13% отметили, что вне школы у них отсутствует среда для общения на украинском, 12% молодежи не говорят на украинском из-за его недостаточного знания. Коновалова подчеркнула, что 9% детей считают, что их окружение предвзято относится к украинскому языку.