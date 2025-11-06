Рейтинг@Mail.ru
Блогер Бердник сообщил о задержании правозащитницы Бережной в Киеве
22:40 06.11.2025 (обновлено: 23:31 06.11.2025)
Блогер Бердник сообщил о задержании правозащитницы Бережной в Киеве
Блогер Бердник сообщил о задержании правозащитницы Бережной в Киеве
Украинскую правозащитницу Елену Бережную избили и задержали в киевском Парке Славы во время возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата в честь годовщины... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
киев
елена бережная
мирослава бердник
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире, киев, елена бережная, мирослава бердник, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Киев, Елена Бережная, Мирослава Бердник, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Блогер Бердник сообщил о задержании правозащитницы Бережной в Киеве

Бердник: украинскую правозащитницу Бережную избили и задержали в Киеве

© Фото : Страница Елены Бережной в соцсетиЕлена Бережная
Елена Бережная - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Страница Елены Бережной в соцсети
Елена Бережная. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинскую правозащитницу Елену Бережную избили и задержали в киевском Парке Славы во время возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата в честь годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, сообщила украинский публицист и блогер Мирослава Бердник.
"В день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, на возложении цветов в Парке Славы у Вечного огня в Киеве. Антифашист, политзаключенная, диссидент Елена Бережная была избита работниками полиции, схвачена и увезена в неизвестном направлении", — написала Бердник в Telegram-канале со ссылкой на заявление братьев Михаила и Александра Кононовичей.
Бердник 27 июня сообщала, что Бережная вышла под залог из Киевского СИЗО после более трех лет заключения.
Киевский апелляционный суд 20 июня этого года частично исполнил решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Бережной, назначив ей меру пресечения в виде залога в размере 302 тысяч гривен (более семи тысяч долларов). Бережная была задержана в марте 2022 года по подозрению в государственной измене. Соломенский районный суд Киева в декабре 2024-го приговорил ее к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Международные организации неоднократно требовали ее освобождения.
В миреКиевЕлена БережнаяМирослава БердникЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
