Блогер Бердник сообщил о задержании правозащитницы Бережной в Киеве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинскую правозащитницу Елену Бережную избили и задержали в киевском Парке Славы во время возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата в честь годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, сообщила украинский публицист и блогер Мирослава Бердник.