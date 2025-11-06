Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения

МАЙАМИ, 6 ноя – РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения.

"Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.