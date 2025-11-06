Рейтинг@Mail.ru
20:37 06.11.2025
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения
в мире, сша
В мире, США
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения

Уиткофф: США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
МАЙАМИ, 6 ноя – РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения.
"Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Уиткофф призвал согласовать протоколы безопасности для Украины
