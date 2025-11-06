Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф призвал согласовать протоколы безопасности для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 06.11.2025
Уиткофф призвал согласовать протоколы безопасности для Украины
МАЙАМИ (США), 6 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо провести много технической работы и согласовать "протоколы безопасности для Украины".
"Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", - сообщил он на Американском бизнес-форуме в Майами, комментируя усилия по урегулированию конфликта.
