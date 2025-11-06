https://ria.ru/20251106/ukraina-2053289777.html
Уиткофф призвал согласовать протоколы безопасности для Украины
Уиткофф призвал согласовать протоколы безопасности для Украины - РИА Новости, 06.11.2025
Уиткофф призвал согласовать протоколы безопасности для Украины
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо провести много технической работы и... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:33:00+03:00
2025-11-06T20:33:00+03:00
2025-11-06T20:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
майами
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053288196.html
сша
украина
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, майами, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Майами, Стив Уиткофф
Уиткофф призвал согласовать протоколы безопасности для Украины
Уиткофф: для урегулирования на Украине нужно согласовать протоколы безопасности