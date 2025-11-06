На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрий Рыбянский, укравший 400 тысяч долларов, изъятых по одному из дел в качестве вещдоков, задержан на западе Украины, сообщает в четверг представитель Государственного бюро расследования (ГБР) Татьяна Сапьян.

"Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливать в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более 16 миллионов гривен (400 тысяч долларов). И преимущественно эта сумма была в долларах", - сказала Сапьян в эфире украинского национального телемарафона.