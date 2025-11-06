https://ria.ru/20251106/ukraina-2053285626.html
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов - РИА Новости, 06.11.2025
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов
Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрий Рыбянский, укравший 400 тысяч долларов, изъятых по одному из дел в качестве вещдоков, задержан на... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:59:00+03:00
2025-11-06T19:59:00+03:00
2025-11-06T20:02:00+03:00
в мире
киев
украина
ровненская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155660/10/1556601066_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_10d1143b005e9b74555802a96848e4c3.jpg
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024353118.html
киев
украина
ровненская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155660/10/1556601066_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_175a580060ed4ca23ce3c756e6dc50d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, ровненская область
В мире, Киев, Украина, Ровненская область
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов
На Украине задержали начальника отделения полиции, скрывшегося с $400 тыс
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрий Рыбянский, укравший 400 тысяч долларов, изъятых по одному из дел в качестве вещдоков, задержан на западе Украины, сообщает в четверг представитель Государственного бюро расследования (ГБР) Татьяна Сапьян.
По данным агентства УНИАН, Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Его объявили в розыск после исчезновения с арестованными деньгами. В свою очередь, как сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета", Рыбянского задержали в Ровненской области
, граничащей с Белоруссией
.
"Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливать в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более 16 миллионов гривен (400 тысяч долларов). И преимущественно эта сумма была в долларах", - сказала Сапьян в эфире украинского национального телемарафона.
По ее словам, госбюро занимается расследованием дела о превышении служебных полномочий, а точную сумму установят в ходе досудебного расследования.