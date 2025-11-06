Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов
19:59 06.11.2025 (обновлено: 20:02 06.11.2025)
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов - РИА Новости, 06.11.2025
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов
Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрий Рыбянский, укравший 400 тысяч долларов, изъятых по одному из дел в качестве вещдоков, задержан на... РИА Новости, 06.11.2025
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрий Рыбянский, укравший 400 тысяч долларов, изъятых по одному из дел в качестве вещдоков, задержан на западе Украины, сообщает в четверг представитель Государственного бюро расследования (ГБР) Татьяна Сапьян.
По данным агентства УНИАН, Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Его объявили в розыск после исчезновения с арестованными деньгами. В свою очередь, как сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета", Рыбянского задержали в Ровненской области, граничащей с Белоруссией.
"Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливать в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более 16 миллионов гривен (400 тысяч долларов). И преимущественно эта сумма была в долларах", - сказала Сапьян в эфире украинского национального телемарафона.
По ее словам, госбюро занимается расследованием дела о превышении служебных полномочий, а точную сумму установят в ходе досудебного расследования.
Мэр украинского города Бердичев в Житомирской области Сергей Орлюк задержан по подозрению в вымогательстве взятки - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Мэра Бердичева на Украине задержали по подозрению в вымогательстве взятки
