МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Страны — участницы НАТО готовятся к крупному противостоянию с Россией руками киевского режима, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"К 2030 году НАТО планирует перевооружиться полностью. На это выделят огромнейшие ресурсы, примерно 40 годовых бюджетов Украины. <…> И кого же НАТО будет использовать в качестве тарана? Естественно, Украину! Украинцев снова заставят воевать! Расчет на то, что до 2030 года мобилизационного ресурса Украины хватит, чтоб снова воевать с Россией", — спрогнозировал он.
Экс-премьер подчеркнул, что в НАТО рассчитывают "добиться разрушения российского государства" в надежде на то, что в ближайшие четыре года "экономика России ослабнет из-за санкций, а ее боеспособность уменьшится". При этом, по его словам, эти планы "построены на песке".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.