На Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не продлена автоматически - РИА Новости, 06.11.2025
17:28 06.11.2025
На Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не продлена автоматически
На Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не продлена автоматически
Мужчины на Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не была продлена автоматически с ноября, как это было ранее анонсировано, при этом приложение... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
украина
вооруженные силы украины
дмитрий лубинец
страна.ua
верховная рада украины
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины, дмитрий лубинец, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Верховная Рада Украины
На Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не продлена автоматически

На Украине мужчины не могут автоматически продлить отсрочку через приложение

© AP Photo / Efrem LukatskyПроверка документов в Киеве
Проверка документов в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Проверка документов в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчины на Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не была продлена автоматически с ноября, как это было ранее анонсировано, при этом приложение украинского минобороны "Резерв+" сообщает, что система временно не работает, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".
"Украинские мужчины жалуются, что их отсрочка не была продлена с ноября автоматически, как было анонсировано. Приложение "Резерв+" выдает ошибку, что система временно не работает и нужно попробовать попытку позже", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикацию видео, один из мужчин задается вопросом, сколько ждать обновлений в программе, и как вести себя в это время, учитывая напряженную ситуацию с мобилизацией. "Через сколько? День, два, год? А что делать в это время? На улицу не выходить?" - сказал он на видео.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Водитель Джоли, задержанный ТЦК, до сих пор не вышел на связь, пишут СМИ
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий ЛубинецСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
