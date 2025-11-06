На Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не продлена автоматически

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчины на Украине жалуются, что отсрочка от мобилизации не была продлена автоматически с ноября, как это было ранее анонсировано, при этом приложение украинского минобороны "Резерв+" сообщает, что система временно не работает, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".

"Украинские мужчины жалуются, что их отсрочка не была продлена с ноября автоматически, как было анонсировано. Приложение "Резерв+" выдает ошибку, что система временно не работает и нужно попробовать попытку позже", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На сопровождающем публикацию видео, один из мужчин задается вопросом, сколько ждать обновлений в программе, и как вести себя в это время, учитывая напряженную ситуацию с мобилизацией. "Через сколько? День, два, год? А что делать в это время? На улицу не выходить?" - сказал он на видео.