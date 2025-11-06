Водитель Джоли, задержанный ТЦК, до сих пор не вышел на связь, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Водитель приехавшей на Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, который был накануне задержан сотрудниками николаевского военкомата, до сих пор не выходит на связь, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на его девушку Юлию Лотицкую.

"По словам Юлии, связи с Дмитрием пока нет", - сообщает телеканал, отмечая, что мужчина до сих пор находится в военкомате в Николаевской области.

По данным телеканала, Дмитрий является тренером по самбо, он был в числе тех, кто сопровождал кортеж американской актрисы. Как заявил телеканалу тренер Дмитрия Вячеслав, оснований для задержания мужчины сотрудниками военкомата не было. "Он в летке учился, у нас есть летная академия, он ее окончил. И у него по факту была военная кафедра, он офицер запаса. В армии он не служил. У него со здоровьем (проблемы - ред.), со спиной", - заявил тренер.