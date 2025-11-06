Рейтинг@Mail.ru
Водитель Джоли, задержанный ТЦК, до сих пор не вышел на связь, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 06.11.2025
Водитель Джоли, задержанный ТЦК, до сих пор не вышел на связь, пишут СМИ
Водитель приехавшей на Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, который был накануне задержан сотрудниками николаевского военкомата
© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Водитель приехавшей на Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, который был накануне задержан сотрудниками николаевского военкомата, до сих пор не выходит на связь, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на его девушку Юлию Лотицкую.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что Анджелине Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы Джоли и теперь готовится к военной службе по мобилизации.
"По словам Юлии, связи с Дмитрием пока нет", - сообщает телеканал, отмечая, что мужчина до сих пор находится в военкомате в Николаевской области.
По данным телеканала, Дмитрий является тренером по самбо, он был в числе тех, кто сопровождал кортеж американской актрисы. Как заявил телеканалу тренер Дмитрия Вячеслав, оснований для задержания мужчины сотрудниками военкомата не было. "Он в летке учился, у нас есть летная академия, он ее окончил. И у него по факту была военная кафедра, он офицер запаса. В армии он не служил. У него со здоровьем (проблемы - ред.), со спиной", - заявил тренер.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
28 октября, 04:35
 
