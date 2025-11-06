Рейтинг@Mail.ru
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 06.11.2025
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
2025-11-06T16:45:00+03:00
2025-11-06T16:45:00+03:00
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине

Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Европе следует прекратить финансировать Украину в ущерб своей экономике, заявил лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя выделение нового транша помощи Киеву от ЕС.
"И это в то время, когда во Франции вводят меры жесткой экономии из-за якобы нехватки денег. Хватит! Больше ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!" — написал он.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста
Вчера, 15:02
Евросоюз четвертого ноября в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро, общий объем помощи ЕС Киеву с 2022 года составляет около 180 миллиардов евро, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 23 октября, что ЕС с февраля 2022 года уже оказал Украине общую поддержку в размере порядка 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Готовы вмешаться". На Западе сделали заявление по Украине
Вчера, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевФранцияФлориан ФилиппоВалдис ДомбровскисСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
