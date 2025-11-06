https://ria.ru/20251106/ukraina-2053226061.html
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине - РИА Новости, 06.11.2025
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
Европе следует прекратить финансировать Украину в ущерб своей экономике, заявил лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя... РИА Новости, 06.11.2025
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции