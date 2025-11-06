https://ria.ru/20251106/ukraina-2053225922.html
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной
Западным странам необходимо готовиться к коллапсу украинского фронта, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 06.11.2025
BZ: Западу необходимо готовиться к коллапсу фронта на Украине