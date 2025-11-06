Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 06.11.2025
16:44 06.11.2025
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 06.11.2025
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной
Западным странам необходимо готовиться к коллапсу украинского фронта, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:44:00+03:00
2025-11-06T16:44:00+03:00
в мире
украина
германия
сша
украина
германия
сша
в мире, украина, германия, сша
В мире, Украина, Германия, США
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной

BZ: Западу необходимо готовиться к коллапсу фронта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Западным странам необходимо готовиться к коллапсу украинского фронта, пишет Berliner Zeitung.
«
"Следует готовиться к тому, что Украина может столкнуться с коллапсом, подобным распаду германской армии в 1918 году, а с учетом современных систем вооружений он окажется даже более стремительным", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
Вчера, 14:00
В октябре британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США и кредиты — иссякают, а страны Европы не могут договориться между собой.
По данным СМИ, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов.
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
Вчера, 09:49
 
