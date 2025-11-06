Рейтинг@Mail.ru
"Готовы вмешаться". На Западе сделали заявление по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 06.11.2025 (обновлено: 16:27 06.11.2025)
"Готовы вмешаться". На Западе сделали заявление по Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что так называемая "коалиция желающих" готова в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае...
"Готовы вмешаться". На Западе сделали заявление по Украине

Глава МО Британии Хили: "коалиция желающих" готова к миру на Украине

© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что так называемая "коалиция желающих" готова в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня, сообщает издание Politico.
"Работа "коалиции желающих" регулярно обновляется, чтобы мы могли почувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил", — сказал Хили.
По его словам, коалиция готова "в любой момент вмешаться, чтобы его обеспечить".
Ранее профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano заявил, что "стратегия на лобовую конфронтацию с Россией привела к разрушению Украины". По словам эксперта, правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Россией, а в договоренности о мире.
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала