16:18 06.11.2025
В Одессе не будут сносить памятник Пушкину, сообщают СМИ
Власти Одессы не будут демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину, так как он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:18:00+03:00
2025-11-06T16:18:00+03:00
в мире, одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, владимир зеленский, юнеско, одесский городской совет, страна.ua
В мире, Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, ЮНЕСКО, Одесский городской совет, Страна.ua
© СоцсетиПамятник Александру Пушкину в Одессе
© Соцсети
Памятник Александру Пушкину в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Одессы не будут демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину, так как он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в четверг украинский сайт "048.uа".
Депутаты Одесского горсовета в декабре 2024 года поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Занимавший тогда пост мэра Одессы Геннадий Труханов, которого Владимир Зеленский лишил гражданства Украины, ранее заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.
"В Одессе не будут демонтировать памятник Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Любые градостроительные или архитектурные изменения в пределах или в буферной зоне объекта должны согласовываться с комитетом. Поэтому, прежде чем принимать решение о демонтаже памятника, город должен получить согласование", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В свою очередь общественная организация "Деколонизация.Украина" обнародовала официальный ответ департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета относительно судьбы памятника Пушкину, в котором указано, что он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, что препятствует его демонтажу без международного согласия.
Украинское издание "Страна.ua" 30 октября сообщало, что памятник Пушкину в Одессе заколотили фанерными щитами.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В миреОдессаУкраинаРоссияАлександр ПушкинГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийЮНЕСКООдесский городской советСтрана.ua
 
 
