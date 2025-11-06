Рейтинг@Mail.ru
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 06.11.2025
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста - РИА Новости, 06.11.2025
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста
Простые жители Украины обречены проиграть в борьбе против мобилизации, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя попытку николаевского ТЦК... РИА Новости, 06.11.2025
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста

Боуз: у простых украинцев нет шансов на спасение от мобилизации

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Простые жители Украины обречены проиграть в борьбе против мобилизации, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя попытку николаевского ТЦК похитить сопровождавшего Анджелину Джоли водителя.
"Охранника Анджелины Джоли похитили, чтобы бандиты Зеленского в Николаеве отправили его на фронт. Послу ООН и актрисе пришлось лично вмешаться, чтобы добиться его освобождения. Между тем, у обычных жертв нет никаких шансов на спасение", — написал он.
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России
Вчера, 08:42
Вчера, 08:42
В среду украинские СМИ сообщили, что голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон с гуманитарной миссией. Позднее стало известно, что актрисе пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Отмечалось, что мужчина находился в составе сопровождавшей Джоли группы в качестве водителя.
В областном военкомате в Николаеве подтвердили факт мобилизации украинца, заявив, что он был военным резервистом.
После начала конфликта на Украине киевский режим ввел всеобщую мобилизацию. Мужчинам запретили выезд из страны. При этом сам процесс мобилизации чаще всего носит насильственный характер. В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем
Вчера, 00:22
Вчера, 00:22
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинаНиколаев (Украина)Чей БоузООНВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
