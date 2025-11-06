МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Простые жители Украины обречены проиграть в борьбе против мобилизации, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя попытку николаевского ТЦК похитить сопровождавшего Анджелину Джоли водителя.
В среду украинские СМИ сообщили, что голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон с гуманитарной миссией. Позднее стало известно, что актрисе пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Отмечалось, что мужчина находился в составе сопровождавшей Джоли группы в качестве водителя.
В областном военкомате в Николаеве подтвердили факт мобилизации украинца, заявив, что он был военным резервистом.
После начала конфликта на Украине киевский режим ввел всеобщую мобилизацию. Мужчинам запретили выезд из страны. При этом сам процесс мобилизации чаще всего носит насильственный характер. В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.