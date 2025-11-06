Рейтинг@Mail.ru
"Ужасное положение". В США высказались о свержении Зеленского - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 06.11.2025 (обновлено: 05:52 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053105640.html
"Ужасное положение". В США высказались о свержении Зеленского
"Ужасное положение". В США высказались о свержении Зеленского - РИА Новости, 06.11.2025
"Ужасное положение". В США высказались о свержении Зеленского
Украинская тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть Владимира Зеленского, поэтому Россия и вынуждена вести боевые действия, заявил бывший советник... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T05:45:00+03:00
2025-11-06T05:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049082040_0:96:2892:1723_1920x0_80_0_0_4639dcd0fa9ccb7e9a0183f08a68bfc7.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049082040_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_3340f6ff3acb349d1fead455eca5c5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны США
"Ужасное положение". В США высказались о свержении Зеленского

Макгрегор: тайная полиция не дает украинцам свергнуть Зеленского

© Getty Images / Andrew HarnikВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинская тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть Владимира Зеленского, поэтому Россия и вынуждена вести боевые действия, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией — кажется, он доволен тем, что опустошает Украину от людей. <…> Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Вчера, 08:00
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала