МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинская тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть Владимира Зеленского, поэтому Россия и вынуждена вести боевые действия, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией — кажется, он доволен тем, что опустошает Украину от людей. <…> Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать", — отметил эксперт.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.