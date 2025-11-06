Рейтинг@Mail.ru
На Украине приостановили движение поездов в Краматорск и Славянск - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053087677.html
На Украине приостановили движение поездов в Краматорск и Славянск
На Украине приостановили движение поездов в Краматорск и Славянск - РИА Новости, 06.11.2025
На Украине приостановили движение поездов в Краматорск и Славянск
Движение поездов временно приостановлено в направлении городов Краматорск и Славянск, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T01:16:00+03:00
2025-11-06T01:16:00+03:00
в мире
краматорск
славянск
киев
украинская железная дорога
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4fb0d73d51ca008be65042e93e30a4f.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2053046754.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краматорск
славянск
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32686aebadea5e9447797366df75d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, краматорск, славянск, киев, украинская железная дорога, украина
В мире, Краматорск, Славянск, Киев, Украинская железная дорога, Украина
На Украине приостановили движение поездов в Краматорск и Славянск

Украинские власти приостановили движение поездов в Краматорск и Славянск

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено в направлении городов Краматорск и Славянск, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Трудное, но важное решение ради сохранения жизней приняли совместно с "Укрзализныцей" (компанией "Украинские железные дороги" - ред.) – временно ограничиваем движение поездов Краматорского направления в пределы Харьковской области. Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего сообщения Краматорского направления получают детализированные уведомления о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки", - говорится в публикации в Telegram-канале Филашкина.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Вчера, 19:14
По словам Филашкина, взамен будут организованы автобусные шатлы между Краматорском-Славянском и неназванной временной станцией.
"Временное ограничение касается также пригородного движения... сообщений (железнодорожная станция - ред.) Бантышево - Краматорск и Славянск - (поселок - ред.) Райгородок", - добавляется в сообщении Филашкина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКраматорскСлавянскКиевУкраинская железная дорогаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала