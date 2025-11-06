На Украине приостановили движение поездов в Краматорск и Славянск

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено в направлении городов Краматорск и Славянск, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Трудное, но важное решение ради сохранения жизней приняли совместно с "Укрзализныцей" (компанией "Украинские железные дороги" - ред.) – временно ограничиваем движение поездов Краматорского направления в пределы Харьковской области. Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего сообщения Краматорского направления получают детализированные уведомления о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки", - говорится в публикации в Telegram-канале Филашкина.
По словам Филашкина, взамен будут организованы автобусные шатлы между Краматорском-Славянском и неназванной временной станцией.
"Временное ограничение касается также пригородного движения... сообщений (железнодорожная станция - ред.) Бантышево - Краматорск и Славянск - (поселок - ред.) Райгородок", - добавляется в сообщении Филашкина.
