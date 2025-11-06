Рейтинг@Mail.ru
Член бразильской банды "Красная команда" был наемником в ВСУ, пишут СМИ
06.11.2025
01:12 06.11.2025
Член бразильской банды "Красная команда" был наемником в ВСУ, пишут СМИ
Член бразильской банды "Красная команда" Филиппе Маркес Пинто ездил на Украину, чтобы научиться приемам и способам ведения боевых действий для их последующего... РИА Новости, 06.11.2025
Член бразильской банды "Красная команда" был наемником в ВСУ, пишут СМИ

Globo: член бразильской банды "Красная команда" ездил на Украину учиться воевать

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Член бразильской банды "Красная команда" Филиппе Маркес Пинто ездил на Украину, чтобы научиться приемам и способам ведения боевых действий для их последующего применения против сил безопасности Рио-де-Жанейро, сообщает газета Globo со ссылкой на данные расследования местной полиции.
"Разведывательное подразделение гражданской полиции установило личность члена "Красной команды", который совершил "образовательную поездку", чтобы обучиться на Украине приемам ведения террористической войны. Согласно расследованию, целью 29-летнего Филиппе Маркеса Пинто являлось (последующее – ред.) применение данных стратегий против сил безопасности Рио-де-Жанейро", - говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Вчера, 19:14
В материале сообщается, что, по данным правоохранительных органов, с 2023 года боевик не менее трех раз отправлялся в Европу из Рио-де-Жанейро и в настоящее время находится на Украине.
"В Рио-де-Жанейро приемы, используемые в сражениях на Украине, стали частью боевой стратегии наркогруппировок. На прошлой неделе бандиты из "Красной команды" использовали дроны для сброса взрывчатки на полицейских в ходе масштабной операции, в которой погибли больше 120 человек", - отмечается в статье.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ
1 ноября, 05:13
Во вторник, 28 октября, полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысячи полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.
В конце октября исследователь Даниэль Керсффельд в статье для газеты Página 12 сообщил, что представители крупных бразильских банд "Красная команда" и "Первая столичная команда" едут на Украину за получением навыков ведения боевых действий и доступом к западному оружию.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии в рядах ВСУ обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Бразильские наемники официально служат в нацгвардии Украины
4 ноября, 04:49
 
В мире, Украина, Рио-де-Жанейро (город), Европа, Вооруженные силы Украины
 
 
