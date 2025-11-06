Член бразильской банды "Красная команда" был наемником в ВСУ, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Член бразильской банды "Красная команда" Филиппе Маркес Пинто ездил на Украину, чтобы научиться приемам и способам ведения боевых действий для их последующего применения против сил безопасности Рио-де-Жанейро, сообщает газета Член бразильской банды "Красная команда" Филиппе Маркес Пинто ездил на Украину, чтобы научиться приемам и способам ведения боевых действий для их последующего применения против сил безопасности Рио-де-Жанейро, сообщает газета Globo со ссылкой на данные расследования местной полиции.

"Разведывательное подразделение гражданской полиции установило личность члена "Красной команды", который совершил "образовательную поездку", чтобы обучиться на Украине приемам ведения террористической войны. Согласно расследованию, целью 29-летнего Филиппе Маркеса Пинто являлось (последующее – ред.) применение данных стратегий против сил безопасности Рио-де-Жанейро", - говорится в публикации.

В материале сообщается, что, по данным правоохранительных органов, с 2023 года боевик не менее трех раз отправлялся в Европу из Рио-де-Жанейро и в настоящее время находится на Украине.

"В Рио-де-Жанейро приемы, используемые в сражениях на Украине, стали частью боевой стратегии наркогруппировок. На прошлой неделе бандиты из "Красной команды" использовали дроны для сброса взрывчатки на полицейских в ходе масштабной операции, в которой погибли больше 120 человек", - отмечается в статье.

Во вторник, 28 октября, полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысячи полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.

В конце октября исследователь Даниэль Керсффельд в статье для газеты Página 12 сообщил, что представители крупных бразильских банд "Красная команда" и "Первая столичная команда" едут на Украину за получением навыков ведения боевых действий и доступом к западному оружию.