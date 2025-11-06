Рейтинг@Mail.ru
Дотком заявил, что Украине скоро придет конец - РИА Новости, 06.11.2025
01:07 06.11.2025 (обновлено: 03:32 06.11.2025)
Дотком заявил, что Украине скоро придет конец
в мире, сша, украина, россия, ким дотком (шмитц), владимир зеленский, евросоюз, megaupload, нато
В мире, США, Украина, Россия, Ким Дотком (Шмитц), Владимир Зеленский, Евросоюз, Megaupload, НАТО
Ким Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине скоро придет конец, Евросоюз и США будут вынуждены объяснить миру свое поражение, заявил в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, отметив, что Владимиру Зеленскому "негде прятаться".
"Украине скоро конец. Пора прекратить убийства, Зеленскому негде прятаться. Правительства ЕС и США проиграют и будут вынуждены объяснить это миру", - написал Дотком.
Мужчина с украинским флагом - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Проект "Украина" завершен, считает Ким Дотком
26 августа, 10:53
Он считает, что НАТО и ЕС развалятся.
"Они намеренно врали нам. Мир и победа России. Начало многополярности", - добавил он.
Дотком также выразил мнение, что "падение Зеленского" близко. По его словам, к Зеленскому присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Западе объявили Зеленского виновным в преступлениях против Украины
01:06
 
