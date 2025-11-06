МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине скоро придет конец, Евросоюз и США будут вынуждены объяснить миру свое поражение, заявил в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, отметив, что Владимиру Зеленскому "негде прятаться".
"Украине скоро конец. Пора прекратить убийства, Зеленскому негде прятаться. Правительства ЕС и США проиграют и будут вынуждены объяснить это миру", - написал Дотком.
Проект "Украина" завершен, считает Ким Дотком
Он считает, что НАТО и ЕС развалятся.
"Они намеренно врали нам. Мир и победа России. Начало многополярности", - добавил он.
Дотком также выразил мнение, что "падение Зеленского" близко. По его словам, к Зеленскому присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер.