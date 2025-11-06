https://ria.ru/20251106/uitkoff-2053299565.html
Уиткофф заявил, что миру на Украине мешает отсутствие доверия у сторон
Урегулирование конфликта на Украине по-прежнему осложняется отсутствием доверия между сторонами, считает специальный посланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 06.11.2025
Уиткофф заявил, что миру на Украине мешает отсутствие доверия у сторон
Уиткофф о конфликте на Украине: обе стороны не доверяют друг другу