В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения
06:39 06.11.2025
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения - РИА Новости, 06.11.2025
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.11.2025
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения

В аэропортах Уфы и Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкПассажирский перрон аэропорта "Уфа"
Пассажирский перрон аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Пассажирский перрон аэропорта "Уфа". Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщает Росавиация.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что план "Ковер" объявлен в регионе.
"Аэропорты Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уфа, Оренбург, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
 
 
