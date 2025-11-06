https://ria.ru/20251106/ufa-2053108714.html
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения - РИА Новости, 06.11.2025
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T06:39:00+03:00
2025-11-06T06:39:00+03:00
2025-11-06T06:39:00+03:00
уфа
оренбург
оренбургская область
евгений солнцев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/56/1474205678_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_bcd0394426b5fb56b8b1e75a4f065f9d.jpg
https://ria.ru/20251106/aeroport-2053106407.html
уфа
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/56/1474205678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cef8e47c1d72297194b4aa496baf1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, оренбург, оренбургская область, евгений солнцев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Уфа, Оренбург, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Уфы и Оренбурга временные ввели ограничения
В аэропортах Уфы и Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов