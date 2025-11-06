Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными

«

"Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными... И вот там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными", - сказал глава государства в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.