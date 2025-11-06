Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными - РИА Новости, 06.11.2025
20:09 06.11.2025
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
Детские отборочные турниры, соревнования для получения разрядов должны быть бесплатными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
общество
россия
владимир путин
спорт
общество, россия, владимир путин, спорт
Общество, Россия, Владимир Путин, Спорт
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Детские отборочные турниры, соревнования для получения разрядов должны быть бесплатными, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными... И вот там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными", - сказал глава государства в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин призвал системно мониторить спортивные результаты детей
ОбществоРоссияВладимир ПутинСпорт
 
 
