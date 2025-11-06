https://ria.ru/20251106/turniry-2053287214.html
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
Детские отборочные турниры, соревнования для получения разрядов должны быть бесплатными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
