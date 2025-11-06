Рейтинг@Mail.ru
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tsena-2053089563.html
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд - РИА Новости, 06.11.2025
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд
Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила 7 долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T01:40:00+03:00
2025-11-06T01:40:00+03:00
сша
аргентина
всемирный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/00/1562370030_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_e99b144b923e773ff2f8da10a5bd5739.jpg
https://ria.ru/20251029/neft-2051601206.html
https://ria.ru/20250911/rossija-2041093869.html
сша
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/00/1562370030_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a5438cb28ec696ebcade64282b8a0994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, аргентина, всемирный банк, в мире
США, Аргентина, Всемирный банк, В мире
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд

Цена на говядину в мире впервые в истории превысила семь долларов за кило

CC BY 2.0 / Jiashiang Wang / Мраморная говядина кобе
Мраморная говядина кобе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
CC BY 2.0 / Jiashiang Wang /
Мраморная говядина кобе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила 7 долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Цены на говядину растут уже пятый месяц подряд, в октябре они прибавили еще 3% по сравнению с предыдущим месяцем и 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В результате стоимость килограмма этого мяса составила 7,1 доллара - максимум с 1960 года (более ранних данных нет).
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Всемирный банк предупредил о возможном росте цен на нефть
29 октября, 18:00
Аналитики связывают рост цен на говядину с конкуренцией со стороны молочной продукции, рост цен на которую в мире снижает объемы поголовья, направляемого на мясо.
Кроме того, сказывается рост спроса на импорт говядины со стороны США. Штаты, которые являются крупнейшими производителями и потребителями говядины в мире, в этом году сталкиваются со спадом производства. По прогнозу минсельхоза страны, выпуск и экспорт говядины в этом году составят 12,2 миллиона тонн и 1,2 миллиона тонн, что на 1% и 11% меньше уровня годом ранее соответственно. Главная причина - дефицит кормов на внутреннем рынке.
Помимо США, со снижением производства в этом году могут столкнуться также Евросоюз (-1%) и Аргентина (-3%), где низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия вынудили производителей сокращать поголовье скота в последние годы.
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму
11 сентября, 05:32
 
СШААргентинаВсемирный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала