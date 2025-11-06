https://ria.ru/20251106/tsena-2053089563.html
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд
Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила 7 долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила 7 долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Цены на говядину растут уже пятый месяц подряд, в октябре они прибавили еще 3% по сравнению с предыдущим месяцем и 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В результате стоимость килограмма этого мяса составила 7,1 доллара - максимум с 1960 года (более ранних данных нет).
Аналитики связывают рост цен на говядину с конкуренцией со стороны молочной продукции, рост цен на которую в мире снижает объемы поголовья, направляемого на мясо.
Кроме того, сказывается рост спроса на импорт говядины со стороны США
. Штаты, которые являются крупнейшими производителями и потребителями говядины в мире, в этом году сталкиваются со спадом производства. По прогнозу минсельхоза страны, выпуск и экспорт говядины в этом году составят 12,2 миллиона тонн и 1,2 миллиона тонн, что на 1% и 11% меньше уровня годом ранее соответственно. Главная причина - дефицит кормов на внутреннем рынке.
Помимо США, со снижением производства в этом году могут столкнуться также Евросоюз (-1%) и Аргентина
(-3%), где низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия вынудили производителей сокращать поголовье скота в последние годы.