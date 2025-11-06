https://ria.ru/20251106/trevoga-2053099545.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 06.11.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T04:13:00+03:00
2025-11-06T04:13:00+03:00
2025-11-06T04:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
казбек коков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Безопасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили угрозу атаки БПЛА