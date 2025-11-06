https://ria.ru/20251106/trevoga-2053099216.html
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2025
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
