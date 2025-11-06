https://ria.ru/20251106/tramp-2053315020.html
Трамп не уверен, что суд вынесет решение в его пользу в деле о пошлинах
Трамп не уверен, что суд вынесет решение в его пользу в деле о пошлинах
США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США РИА Новости, 06.11.2025
сша
вашингтон (штат)
Трамп не уверен, что суд вынесет решение в его пользу в деле о пошлинах
Трамп: США нужен план Б, если суд вынесет решение против нас по делу о пошлинах