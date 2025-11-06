Рейтинг@Mail.ru
Трамп не уверен, что суд вынесет решение в его пользу в деле о пошлинах - РИА Новости, 06.11.2025
23:55 06.11.2025
Трамп не уверен, что суд вынесет решение в его пользу в деле о пошлинах
США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США РИА Новости, 06.11.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, это было бы ужасно для нашей страны, но я думаю, что нам надо будет разработать "план Б". Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным: оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Сам президент США ранее заявлял, что поражение по делу о пошлинах станет "разрушительным" для его страны, утверждая, что без них Вашингтон и весь мир находились бы в депрессии.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него хорошее впечатление.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
30 октября, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
