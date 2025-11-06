Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин - РИА Новости, 06.11.2025
23:53 06.11.2025
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена импортных пошлин в случае соответствующего решения Верховного суда обернется для страны необходимостью вернуть... РИА Новости, 06.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин

Трамп: отмена пошлин США приведет к необходимости вернуть триллионы долларов

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена импортных пошлин в случае соответствующего решения Верховного суда обернется для страны необходимостью вернуть триллионы долларов.
«
"Не могу представить, что кто-то мог бы нанести нашей стране такой ущерб. Нам ведь придется вернуть триллионы долларов", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
