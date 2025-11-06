Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин

Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.