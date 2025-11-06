Рейтинг@Mail.ru
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой - РИА Новости, 06.11.2025
23:51 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tramp-2053314491.html
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой
сша
дональд трамп
сша
сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой

Трамп: Eli Lilly и Novo Nordisk согласились продавать препараты GLP-1 дешевле

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly и датская Novo Nordisk согласились продавать их самые действенные препараты, относящиеся к GLP-1 (гормон, который вырабатывается в кишечнике в результате попадания пищи, вызывая выброс инсулина и чувство снижения аппетита), против ожирения со значительной скидкой, заявил президент США Дональд Трамп.
"Две крупнейшие мировые фармацевтические компании Eli Lilly и Novo Nordisk согласились продавать их самый действенный препарат GLP-1 против ожирения со значительными скидками", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
По последним данным властей, ожирением страдают 40,3% взрослых американцев, а распространенность тяжелой формы - 9,4%.
Дети в США тоже с лишним весом – по данным президента Дональда Трампа, это каждый пятый ребенок. Только к недавно прошедшему Хэллоуину конфетами закупились 4 из 5 американцев.
Популярный препарат от лишнего веса "Оземпик" (по версии Трампа - "Укол для жирдяев") лидер США критиковал, утверждая, что тот не работает. Тем не менее, этот, как и многие другие лекарства для похудения, можно купить в разы дешевле за пределами Штатов.
За последние 50 лет средний вес американца вырос на 15 килограммов. Девять из десяти жителей США едят недостаточно клетчатки. Для многих норма 100-150 граммов сахара в день.
Сам Трамп при росте в 190 сантиметров весит 101 килограмм. Из напитков предпочитает газировку (и даже установил специальную кнопку в Овальном кабинете для ее заказа), а из спорта - гольф.
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
США
Дональд Трамп
 
 
