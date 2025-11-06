https://ria.ru/20251106/tramp-2053314491.html
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly и датская Novo Nordisk согласились продавать их самые действенные препараты, относящиеся к GLP-1 (гормон,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:51:00+03:00
2025-11-06T23:51:00+03:00
2025-11-06T23:51:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949210418_0:133:2048:1285_1920x0_80_0_0_5ce752ccbc5ea50aeefa726300d756cd.jpg
https://ria.ru/20251106/lekarstvo-2053225795.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949210418_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_e77a9054100635bd7e2c6d7f9b1e28a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Трамп убедил фармкомпании продавать препараты от ожирения с хорошей скидкой
Трамп: Eli Lilly и Novo Nordisk согласились продавать препараты GLP-1 дешевле
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly и датская Novo Nordisk согласились продавать их самые действенные препараты, относящиеся к GLP-1 (гормон, который вырабатывается в кишечнике в результате попадания пищи, вызывая выброс инсулина и чувство снижения аппетита), против ожирения со значительной скидкой, заявил президент США Дональд Трамп.
"Две крупнейшие мировые фармацевтические компании Eli Lilly и Novo Nordisk согласились продавать их самый действенный препарат GLP-1 против ожирения со значительными скидками", - сказал Трамп
на мероприятии в Белом доме.
По последним данным властей, ожирением страдают 40,3% взрослых американцев, а распространенность тяжелой формы - 9,4%.
Дети в США
тоже с лишним весом – по данным президента Дональда Трампа, это каждый пятый ребенок. Только к недавно прошедшему Хэллоуину конфетами закупились 4 из 5 американцев.
Популярный препарат от лишнего веса "Оземпик" (по версии Трампа - "Укол для жирдяев") лидер США критиковал, утверждая, что тот не работает. Тем не менее, этот, как и многие другие лекарства для похудения, можно купить в разы дешевле за пределами Штатов.
За последние 50 лет средний вес американца вырос на 15 килограммов. Девять из десяти жителей США едят недостаточно клетчатки. Для многих норма 100-150 граммов сахара в день.
Сам Трамп при росте в 190 сантиметров весит 101 килограмм. Из напитков предпочитает газировку (и даже установил специальную кнопку в Овальном кабинете для ее заказа), а из спорта - гольф.