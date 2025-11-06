Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что Индия стала закупать меньше российской нефти - РИА Новости, 06.11.2025
23:08 06.11.2025 (обновлено: 23:09 06.11.2025)
Трамп утверждает, что Индия стала закупать меньше российской нефти
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия якобы снизила закупку нефти из РФ.
Трамп утверждает, что Индия стала закупать меньше российской нефти

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия якобы снизила закупку нефти из РФ.
"Они (Индия - ред.) в значительной степени перестали покупать нефть у России", - заявил в четверг Трамп на мероприятии в Белом доме. При этом он не привел каких-либо подтверждающих это данных.
Ранее посол РФ в Индии сообщил, что лишь некоторые компании в стране заявили о приостановке импорта после введения США санкций против российских экспортеров нефти, но страна в целом заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере энергоносителей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США.
Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation заявляла, что не планирует останавливать закупки российской нефти.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
СМИ раскрыли, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа
25 октября, 07:04
 
