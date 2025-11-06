Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы угрожают Трампу лишить его поддержки, сообщает Politico
22:21 06.11.2025 (обновлено: 22:42 06.11.2025)
Республиканцы угрожают Трампу лишить его поддержки, сообщает Politico
Республиканцы готовы порвать отношения с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если президент не позволит вести переговоры, которые требуют демократы, РИА Новости, 06.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Politico
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Республиканцы готовы порвать отношения с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если президент не позволит вести переговоры, которые требуют демократы, по продлению субсидий в рамках программы здравоохранения Obamacare пишет издание Politico.
"Многие в частном порядке дают понять, что готовы порвать с Трампом, если он не позволит республиканцам вести переговоры о продлении страховых субсидий Obamacare, которые требуют демократы", - пишет издание.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа и руководство Республиканской партии в конгрессе по-прежнему готовы обсуждать с Демпартией расходы на здравоохранение, но только после того, как будет завершен шатдаун правительства.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
5 ноября, 17:55
 
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Politico
 
 
