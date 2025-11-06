https://ria.ru/20251106/tramp-2053305090.html
Трамп заявил о намерении посетить Индию
Трамп заявил о намерении посетить Индию
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в следующем году посетить Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. РИА Новости, 06.11.2025
Трамп заявил о намерении посетить Индию
Трамп заявил, что получил приглашение от Моди и может посетить Индию в 2026 году