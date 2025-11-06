https://ria.ru/20251106/tramp-2053304057.html
Трамп рассчитывает привлечь около 21 триллиона долларов в экономику США
Трамп рассчитывает привлечь около 21 триллиона долларов в экономику США - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп рассчитывает привлечь около 21 триллиона долларов в экономику США
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в экономику США к концу первого года своего РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:12:00+03:00
2025-11-06T22:12:00+03:00
2025-11-06T22:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
https://ria.ru/20250502/tramp-2014704052.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассчитывает привлечь около 21 триллиона долларов в экономику США
Трамп: к январю 2026 года США привлечет около 21 трлн долларов инвестиций