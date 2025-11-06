https://ria.ru/20251106/tramp-2053301646.html
Трамп рассказал о состоянии упавшего в обморок в Белом доме мужчины
Упавший в обморок в ходе мероприятия в Овальном кабинете Белого дома мужчина в порядке и находится под присмотром врачей, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 06.11.2025
сша
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Упавший в обморок в ходе мероприятия в Овальном кабинете Белого дома мужчина в порядке и находится под присмотром врачей, сообщил президент США Дональд Трамп.
Ранее в четверг мероприятие по проблемам здравоохранения в США
с участием Трампа
прервалось после того, как один из его участников упал в обморок. Прессу попросили покинуть зал.
«
"У одного из представителей компаний немного закружилась голова. Вы видели, он упал, с ним всё в порядке", - сказал Трамп.
Американский лидер заверил, что мужчина уже под присмотром врачей.
"Так что нам пришлось немного прерваться. Извините. Думаю, мы можем начать", - добавил президент, "дав добро" на продолжение мероприятия.
Личность упавшего в обморок "представителя компании" Трамп не раскрыл.