https://ria.ru/20251106/tramp-2053206422.html
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе - РИА Новости, 06.11.2025
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе
Бывший командир военно-морских сил Израиля и экс-глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ами Аялон считает, что у плана урегулирования израильско-палестинского... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:40:00+03:00
2025-11-06T15:40:00+03:00
2025-11-06T15:40:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251030/plan-2051846855.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, politico
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Politico
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе
Аялон заявил, что у плана Трампа по Газе дыр больше, чем у швейцарского сыра
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший командир военно-морских сил Израиля и экс-глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ами Аялон считает, что у плана урегулирования израильско-палестинского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом, дыр больше, чем у швейцарского сыра, пишет издание Politico.
"План Трампа
, у которого "дыр больше, чем у швейцарского сыра", - заявил Аялон газете.
По мнению Аялона, самая большая дыра в плане – это отсутствие четко прописанной приверженности решению, которое предполагает сосуществование двух государств. Также бывший чиновник полагает, что, если палестинцы не будут принимать участия в управлении сектором Газа, как это предполагают французско-саудовская и египетская инициативы, шансы разоружения ХАМАС
"ничтожны".
План президента США
Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.