Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tramp-2053206422.html
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе - РИА Новости, 06.11.2025
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе
Бывший командир военно-морских сил Израиля и экс-глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ами Аялон считает, что у плана урегулирования израильско-палестинского... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:40:00+03:00
2025-11-06T15:40:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251030/plan-2051846855.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, politico
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Politico
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе

Аялон заявил, что у плана Трампа по Газе дыр больше, чем у швейцарского сыра

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший командир военно-морских сил Израиля и экс-глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ами Аялон считает, что у плана урегулирования израильско-палестинского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом, дыр больше, чем у швейцарского сыра, пишет издание Politico.
"План Трампа, у которого "дыр больше, чем у швейцарского сыра", - заявил Аялон газете.
По мнению Аялона, самая большая дыра в плане – это отсутствие четко прописанной приверженности решению, которое предполагает сосуществование двух государств. Также бывший чиновник полагает, что, если палестинцы не будут принимать участия в управлении сектором Газа, как это предполагают французско-саудовская и египетская инициативы, шансы разоружения ХАМАС "ничтожны".
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля
30 октября, 14:26
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала