Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший командир военно-морских сил Израиля и экс-глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ами Аялон считает, что у плана урегулирования израильско-палестинского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом, дыр больше, чем у швейцарского сыра, пишет издание Politico.

Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.