Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными, пишет WP - РИА Новости, 06.11.2025
15:34 06.11.2025 (обновлено: 15:38 06.11.2025)
Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными, пишет WP
Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными, пишет WP
в мире
сша
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
в мире, сша, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными, пишет WP

WP: Трамп считает разговоры про испытания ядерного оружия целесообразными

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел бы ядерного разоружения, но считает, что разговоры про ядерные испытания целесообразны для обеспечения национальной безопасности США, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на чиновника.
В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
"Трамп "хотел бы ядерного разоружения", но "считает, что это действие целесообразно" для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США", - говорится в публикации.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков назвал истерикой реакцию Запада на слова Путина о ядерных испытаниях
Вчера, 13:26
 
В миреСШАДональд Трампмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
