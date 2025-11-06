Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недавно выразил сомнения своим высокопоставленным советникам по поводу возможного начала военных действий в Венесуэле, опасаясь, что удары по стране не вынудят лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро уйти, заявили газете Wall Street Journal неназванные американские чиновники.
"Трамп недавно выразил своим высокопоставленным помощникам сомнения относительно начала военных действий с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, опасаясь, что удары могут не заставить правителя уйти в отставку", - отметили изданию чиновники.
По словам чиновников, даже простые вопросы, касающиеся цели ударов США остаются нерешенными. Чиновники подчеркивают, что президент продолжает допрашивать своих помощников по поводу "военных опций" США в вопросе Венесуэлы, из-за чего некоторые считают, что лидер Штатов может все-таки отдать приказ об атаке Венесуэлы.
"На данный момент Трамп удовлетворен медленным наращиванием сил США в регионе и продолжением ударов по судам, которые предположительно перевозят наркотики в Карибском море и Тихом океане", - добавили Wall Street Journal чиновники.
Чиновники отметили газете, что Трампу были представлены три варианта по оказанию давления на Мадуро. Первый из них предполагает усиление экономического давления на страну с помощью санкций и пошлин на государства, покупающие нефть Венесуэлы. Второй вариант действий предусматривает поддержку оппозиции страны и параллельно размещение американской военной техники в регионе. Отмечается, что третий вариант США включает нанесение ударов или проведение "скрытых операций" против правительства и военных объектов латиноамериканского государства.
Неназванные чиновники также уточнили изданию, что министерство юстиции работает над "юридическим обоснованием", позволяющим Трампу атаковать венесуэльского лидера в рамках военной операции. Как добавили Wall Street Journal бывшие и нынешние чиновники, Белый дом поддерживает связь с венесуэльской оппозицией.
Газета New York Times во вторник сообщала, что Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, они включают авиаудары, отправку сил специальных операций или контртеррористических сил.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.