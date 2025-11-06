Рейтинг@Mail.ru
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tramp-2053109535.html
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп недавно выразил сомнения своим высокопоставленным советникам по поводу возможного начала военных действий в Венесуэле, опасаясь, что РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T06:45:00+03:00
2025-11-06T06:45:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a0de75e38e03c7f9f35bc5396140436.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571577.html
https://ria.ru/20251105/ssha-2052875710.html
https://ria.ru/20251104/ssha-2052852140.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c8ac0e8e369057b51d08201922ac1cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ

WSJ: Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недавно выразил сомнения своим высокопоставленным советникам по поводу возможного начала военных действий в Венесуэле, опасаясь, что удары по стране не вынудят лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро уйти, заявили газете Wall Street Journal неназванные американские чиновники.
"Трамп недавно выразил своим высокопоставленным помощникам сомнения относительно начала военных действий с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, опасаясь, что удары могут не заставить правителя уйти в отставку", - отметили изданию чиновники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены
3 ноября, 04:11
По словам чиновников, даже простые вопросы, касающиеся цели ударов США остаются нерешенными. Чиновники подчеркивают, что президент продолжает допрашивать своих помощников по поводу "военных опций" США в вопросе Венесуэлы, из-за чего некоторые считают, что лидер Штатов может все-таки отдать приказ об атаке Венесуэлы.
"На данный момент Трамп удовлетворен медленным наращиванием сил США в регионе и продолжением ударов по судам, которые предположительно перевозят наркотики в Карибском море и Тихом океане", - добавили Wall Street Journal чиновники.
Чиновники отметили газете, что Трампу были представлены три варианта по оказанию давления на Мадуро. Первый из них предполагает усиление экономического давления на страну с помощью санкций и пошлин на государства, покупающие нефть Венесуэлы. Второй вариант действий предусматривает поддержку оппозиции страны и параллельно размещение американской военной техники в регионе. Отмечается, что третий вариант США включает нанесение ударов или проведение "скрытых операций" против правительства и военных объектов латиноамериканского государства.
Неназванные чиновники также уточнили изданию, что министерство юстиции работает над "юридическим обоснованием", позволяющим Трампу атаковать венесуэльского лидера в рамках военной операции. Как добавили Wall Street Journal бывшие и нынешние чиновники, Белый дом поддерживает связь с венесуэльской оппозицией.
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу
Вчера, 04:41
Газета New York Times во вторник сообщала, что Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, они включают авиаудары, отправку сил специальных операций или контртеррористических сил.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
4 ноября, 22:32
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала