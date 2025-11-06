Трамп запутался в сумме привлеченных инвестиций

МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запутался в объеме инвестиций, привлеченных за время его нахождения у власти в рамках второго срока.

"В нашу страну поступает 17 триллионов долларов инвестиций. У (Джо - ред.) Байдена за четыре года было менее одного триллиона долларов, а у меня - 17 триллионов за девять месяцев", - сказал Трамп в интервью Fox News.