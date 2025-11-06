Рейтинг@Mail.ru
Трамп запутался в сумме привлеченных инвестиций - РИА Новости, 06.11.2025
04:45 06.11.2025
Трамп запутался в сумме привлеченных инвестиций
Трамп запутался в сумме привлеченных инвестиций - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп запутался в сумме привлеченных инвестиций
Президент США Дональд Трамп запутался в объеме инвестиций, привлеченных за время его нахождения у власти в рамках второго срока. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T04:45:00+03:00
2025-11-06T04:45:00+03:00
в мире
сша
майами
дональд трамп
сша
майами
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, майами, дональд трамп
В мире, США, Майами, Дональд Трамп
Трамп запутался в сумме привлеченных инвестиций

Трамп запутался в числе триллионов долларов, привлеченных за время второго срока

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запутался в объеме инвестиций, привлеченных за время его нахождения у власти в рамках второго срока.
Глава Белого дома перепутал количество привлеченных триллионов долларов в ходе выступления на Американском бизнес-форуме в Майами и в интервью телеканалу Fox News после завершения своей речи.
Сперва Трамп перед участниками бизнес-форума объявил, что за девять месяцев обеспечил инвестиции на сумму 18 триллионов долларов. Однако уже после цифра была скорректирована в меньшую сторону.
"В нашу страну поступает 17 триллионов долларов инвестиций. У (Джо - ред.) Байдена за четыре года было менее одного триллиона долларов, а у меня - 17 триллионов за девять месяцев", - сказал Трамп в интервью Fox News.
В миреСШАМайамиДональд Трамп
 
 
