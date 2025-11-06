https://ria.ru/20251106/tramp-2053100179.html
Трамп в четверг выступит на неназванную тему
Трамп в четверг выступит на неназванную тему
Трамп в четверг выступит на неназванную тему
Президент США Дональд Трамп выступит в четверг, 6 ноября, в своей резиденции с заявлением, сообщил Белый дом, не раскрыв тему готовящегося выступления. РИА Новости, 06.11.2025
сша
Трамп в четверг выступит на неназванную тему
Белый дом анонсировал выступление Трампа в четверг на неназванную тему
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в четверг, 6 ноября, в своей резиденции с заявлением, сообщил Белый дом, не раскрыв тему готовящегося выступления.
Заявление ожидается в 11.00 (19.00 мск) из Овального кабинета. Ряд СМИ ранее сообщали, что Белый дом может на неделе объявить о снижении цен на ряд препаратов для ожирения. Пойдет ли в четверг речь об этом, пока неизвестно.
Также не исключено, что Трамп
, даже если главной темой будет медицина, может и затронуть другие темы.
Позднее, в 18.00 (02.00 мск) Трамп поучаствует в "многосторонних встречах со странами Центральной Азии", а часом позднее – поужинает с представителями этих стран.