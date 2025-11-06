Трамп в четверг выступит на неназванную тему

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в четверг, 6 ноября, в своей резиденции с заявлением, сообщил Белый дом, не раскрыв тему готовящегося выступления.

Заявление ожидается в 11.00 (19.00 мск) из Овального кабинета. Ряд СМИ ранее сообщали, что Белый дом может на неделе объявить о снижении цен на ряд препаратов для ожирения. Пойдет ли в четверг речь об этом, пока неизвестно.