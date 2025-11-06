Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил последствиями для США в случае отмены пошлин - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tramp-2053096367.html
Трамп пригрозил последствиями для США в случае отмены пошлин
Трамп пригрозил последствиями для США в случае отмены пошлин - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп пригрозил последствиями для США в случае отмены пошлин
Президент США Дональд Трамп считает, что поражение в Верховном суде по делу о законности импортных пошлин станет "разрушительным" для его страны, отметил, что... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:17:00+03:00
2025-11-06T03:17:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053091992.html
https://ria.ru/20251105/poshliny-2053075616.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп пригрозил последствиями для США в случае отмены пошлин

Трамп заявил, что США и весь мир находились бы в депрессии без пошлин

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что поражение в Верховном суде по делу о законности импортных пошлин станет "разрушительным" для его страны, отметил, что без них Вашингтон и весь мир якобы находились бы в депрессии, об этом он заявил в интервью Fox News.
"Для нашей страны было бы разрушительно, если бы мы проиграли... Думаю, это одно из самых важных дел в истории нашей страны", – сказал президент США.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде
02:09
Он также отметил, что, если бы США не ввели действующие импортные пошлины, страна и весь мир находились бы в депрессии.
На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что соответствующие слушания в Верховном суде (уже начались) оставили у него очень хорошее впечатление.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Импортные пошлины помогут США сократить дефицит бюджета, заявил Трамп
Вчера, 23:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала