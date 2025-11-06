https://ria.ru/20251106/tramp-2053095183.html
Трамп заявил, что желает успеха Мамдани
Трамп заявил, что желает успеха Мамдани - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп заявил, что желает успеха Мамдани
Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани преуспел, но добавил при этом, что Мамдани должен быть любезен с РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:58:00+03:00
2025-11-06T02:58:00+03:00
2025-11-06T02:58:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
зохран мамдани
Трамп заявил, что желает успеха Мамдани
Трамп заявил, что желает успеха Мамдани, но тот должен быть любезен