https://ria.ru/20251106/tramp-2053094499.html
Инфантино объяснил успех Трампа
Инфантино объяснил успех Трампа - РИА Новости, 06.11.2025
Инфантино объяснил успех Трампа
Успех президента США Дональда Трампа объясняется тем, что он говорит то, что думает, и его слова совпадают с мыслями многих людей, считает президент... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:48:00+03:00
2025-11-06T02:48:00+03:00
2025-11-06T02:48:00+03:00
в мире
сша
майами
джанни инфантино
дональд трамп
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://rsport.ria.ru/20250822/tramp-2037066060.html
сша
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майами, джанни инфантино, дональд трамп, международная федерация футбола (фифа)
В мире, США, Майами, Джанни Инфантино, Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА)
Инфантино объяснил успех Трампа
Инфантино связал успех Трампа с тем, что тот говорит, что думает