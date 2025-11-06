Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии

Ранее Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.

Нигерийский министр информации и национальной ориентации Мохаммед Идрис Малаги заявил, что страна отвергает слова Трампа о том, что ее власти якобы не предпринимают никаких действий против нападений террористов на граждан-христиан.