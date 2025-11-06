https://ria.ru/20251106/tramp-2053088945.html
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social снова заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать христианское население в Нигерии, а также во всем мире,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T01:34:00+03:00
2025-11-06T01:34:00+03:00
2025-11-06T01:34:00+03:00
в мире
нигерия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
https://ria.ru/20251104/nigeriya-2052770258.html
https://ria.ru/20251105/ssha-2052970538.html
нигерия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, сша, дональд трамп
В мире, Нигерия, США, Дональд Трамп
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии
Трамп заявил, что США готовы защищать христиан в Нигерии и во всем мире