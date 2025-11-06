Рейтинг@Mail.ru
06.11.2025
01:34 06.11.2025
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social снова заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать христианское население в Нигерии, а также во всем мире,... РИА Новости, 06.11.2025
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social снова заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать христианское население в Нигерии, а также во всем мире, несмотря на опровержения властей африканской страны, что они якобы не защищают христиан от террористов.
"Христианство в Нигерии столкнулось с экзистенциальной угрозой. Соединённые Штаты не могут оставаться в стороне, пока такие зверства происходят там и во многих других странах. Мы готовы, желаем и способны спасти наше замечательное христианское население по всему миру!" - написал Трамп.
Юсуф Маитама Туггар - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан
4 ноября, 14:18
Ранее Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.
Нигерийский министр информации и национальной ориентации Мохаммед Идрис Малаги заявил, что страна отвергает слова Трампа о том, что ее власти якобы не предпринимают никаких действий против нападений террористов на граждан-христиан.
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
США хотят основать в Нигерии военную базу, заявил экс-глава МВД
Вчера, 14:23
 
