Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив способен кардинально изменить мировую логистику: сроки доставки грузов сократятся в два-три раза, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

"С точки зрения самой эффективности этой трассы это вообще достаточно революционная вещь в логистике, потому что по сравнению с существующими морскими путями для внутренних континентальных районов эта дорога короче и сокращает время на доставку грузов в два-три раза, то есть это минус две-три недели сразу", - сказал Разбегин.

Даже в случае когда расстояние по железной дороге больше, все равно суммарная стоимость перевозки груза на поезде окажется минимум на 20−30% дешевле доставки по морю, отметил он.

"Это короче, быстрее, надежнее, всесезонный маршрут 365 дней в году, никаких ограничений по времени года, штормам и так далее, а также безопаснее в значительной степени", - подчеркнул учёный.

Благодаря этому строительство тоннеля между Чукоткой Аляской может окупиться уже через 15 лет после завершения строительства, отметил Разбегин.

"Коммерческая окупаемость уникально высокая для проекта подобного масштаба. Он может окупиться где-то за 15 лет после окончания постройки", - заявил учёный.

Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.