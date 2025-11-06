Рейтинг@Mail.ru
Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта - РИА Новости, 06.11.2025
06:01 06.11.2025
Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта
Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта - РИА Новости, 06.11.2025
Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта
Тоннель между Россией и США через Берингов пролив способен кардинально изменить мировую логистику: сроки доставки грузов сократятся в два-три раза, рассказал в... РИА Новости, 06.11.2025
россия
аляска
берингов пролив
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
экономика
россия
аляска
берингов пролив
россия, аляска, берингов пролив, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика
Россия, Аляска, Берингов пролив, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта

Разбегин: тоннель между Россией и США сократит сроки доставки грузов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив способен кардинально изменить мировую логистику: сроки доставки грузов сократятся в два-три раза, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"С точки зрения самой эффективности этой трассы это вообще достаточно революционная вещь в логистике, потому что по сравнению с существующими морскими путями для внутренних континентальных районов эта дорога короче и сокращает время на доставку грузов в два-три раза, то есть это минус две-три недели сразу", - сказал Разбегин.
Даже в случае когда расстояние по железной дороге больше, все равно суммарная стоимость перевозки груза на поезде окажется минимум на 20−30% дешевле доставки по морю, отметил он.
"Это короче, быстрее, надежнее, всесезонный маршрут 365 дней в году, никаких ограничений по времени года, штормам и так далее, а также безопаснее в значительной степени", - подчеркнул учёный.
Благодаря этому строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской может окупиться уже через 15 лет после завершения строительства, отметил Разбегин.
"Коммерческая окупаемость уникально высокая для проекта подобного масштаба. Он может окупиться где-то за 15 лет после окончания постройки", - заявил учёный.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Россия Аляска Берингов пролив Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций Экономика
 
 
