Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией, заявил аналитик

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится сохранить поставку ракет Tomahawk Украине в качестве переговорного козыря в диалоге с Россией, однако эти ракеты не смогут изменить ход конфликта, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил влиятельный турецкий аналитик, вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США Европе сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сочтя, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. Теперь окончательное решение по поставке зависит от президента США.

По словам аналитика, Вашингтон рассматривает вопрос передачи Tomahawk прежде всего как "инструмент политического давления и элемент торга с Москвой".

"В последние дни Пентагон дал на это (поставку Tomahawk - ред.) зелёный свет, но президент США Дональд Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией , и держит поставку этого оружия в качестве козыря", — отметил эксперт.

Он напомнил, что администрация Трампа уже прибегала к экономическим мерам против Москвы , в частности, вводила санкции против российских энергетических компаний, что привело к замедлению переговорного процесса.

"Трамп прибег к экономическим мерам против России и ввёл санкции против российских энергокомпаний. Эта ситуация привела к тому, что мирные переговоры снова зашли в тупик", — подчеркнул Кашлылар.

При этом аналитик выразил сомнение, что поставка Tomahawk способна повлиять на ход военных действий.

"Передача Украине ракет Tomahawk не изменит ход конфликта. Ранее Киеву уже поставлялось значительное количество западного вооружения, однако на поле боя оно не оказало решающего влияния", — отметил он.

По мнению эксперта, для Украины ключевым остаётся укрепление собственного оборонного потенциала и развитие партнёрства с Западом.

"Ракеты Tomahawk не смогут полностью изменить ситуацию на фронте. Для Украины важно постоянно усиливать свой сдерживающий потенциал, повышать боевые возможности и углублять сотрудничество с Западом в сфере обороны", — пояснил Кашлылар.

Он также отметил, что Tomahawk — это высокоточные ракеты большой дальности, Киев стремится получить их для расширения своих возможностей в нанесении ударов.

"Украина хочет получить эти ракеты, чтобы иметь возможность наносить удары по России, в частности по энергетической инфраструктуре, что может вызвать экономические трудности. Сейчас Украина использует ракеты Storm Shadow и собственные FP-5 Flamingo, однако Tomahawk позволили бы наносить более мощные удары, в том числе по военно-морским силам России в Чёрном море", — заключил собеседник агентства.