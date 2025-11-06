Рейтинг@Mail.ru
Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией, заявил аналитик - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tomahawk-2053105790.html
Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией, заявил аналитик
Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией, заявил аналитик - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией, заявил аналитик
Президент США Дональд Трамп стремится сохранить поставку ракет Tomahawk Украине в качестве переговорного козыря в диалоге с Россией, однако эти ракеты не смогут РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T05:48:00+03:00
2025-11-06T05:48:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032773138_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_5c81b50882503f98bcd5902b38039233.jpg
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052593229.html
https://ria.ru/20251013/tramp-2047903410.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052564362.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032773138_130:0:2771:1981_1920x0_80_0_0_a2d5dc415396aab74faa440a2db47990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Министерство обороны США
Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией, заявил аналитик

Кашлылар: поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ход конфликта

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится сохранить поставку ракет Tomahawk Украине в качестве переговорного козыря в диалоге с Россией, однако эти ракеты не смогут изменить ход конфликта, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил влиятельный турецкий аналитик, вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сочтя, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. Теперь окончательное решение по поставке зависит от президента США.
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на американскую подводную лодку - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Эксперт рассказал, что будет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk
3 ноября, 09:42
По словам аналитика, Вашингтон рассматривает вопрос передачи Tomahawk прежде всего как "инструмент политического давления и элемент торга с Москвой".
"В последние дни Пентагон дал на это (поставку Tomahawk - ред.) зелёный свет, но президент США Дональд Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря", — отметил эксперт.
Он напомнил, что администрация Трампа уже прибегала к экономическим мерам против Москвы, в частности, вводила санкции против российских энергетических компаний, что привело к замедлению переговорного процесса.
"Трамп прибег к экономическим мерам против России и ввёл санкции против российских энергокомпаний. Эта ситуация привела к тому, что мирные переговоры снова зашли в тупик", — подчеркнул Кашлылар.
При этом аналитик выразил сомнение, что поставка Tomahawk способна повлиять на ход военных действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk
13 октября, 10:33
"Передача Украине ракет Tomahawk не изменит ход конфликта. Ранее Киеву уже поставлялось значительное количество западного вооружения, однако на поле боя оно не оказало решающего влияния", — отметил он.
По мнению эксперта, для Украины ключевым остаётся укрепление собственного оборонного потенциала и развитие партнёрства с Западом.
"Ракеты Tomahawk не смогут полностью изменить ситуацию на фронте. Для Украины важно постоянно усиливать свой сдерживающий потенциал, повышать боевые возможности и углублять сотрудничество с Западом в сфере обороны", — пояснил Кашлылар.
Он также отметил, что Tomahawk — это высокоточные ракеты большой дальности, Киев стремится получить их для расширения своих возможностей в нанесении ударов.
"Украина хочет получить эти ракеты, чтобы иметь возможность наносить удары по России, в частности по энергетической инфраструктуре, что может вызвать экономические трудности. Сейчас Украина использует ракеты Storm Shadow и собственные FP-5 Flamingo, однако Tomahawk позволили бы наносить более мощные удары, в том числе по военно-морским силам России в Чёрном море", — заключил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk
3 ноября, 02:30
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала