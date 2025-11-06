Рейтинг@Mail.ru
Тарлев раскритиковал решение о закрытии Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 06.11.2025
15:48 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tarlev-2053209670.html
Тарлев раскритиковал решение о закрытии Российского центра науки и культуры
Тарлев раскритиковал решение о закрытии Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 06.11.2025
Тарлев раскритиковал решение о закрытии Российского центра науки и культуры
Закрытие Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишинёве углубит разделение и недоверие внутри общества, заявил экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
молдавия
россия
кишинев
василий тарлев
дмитрий песков
майя санду
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://ria.ru/20251105/moldavija-2053068092.html
https://ria.ru/20251105/moldavija-2052950724.html
молдавия
россия
кишинев
Тарлев раскритиковал решение о закрытии Российского центра науки и культуры

Тарлев: закрытие РЦНК в Кишиневе углубит разделение и недоверие в обществе

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Закрытие Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишинёве углубит разделение и недоверие внутри общества, заявил экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Накануне премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Молдавии заявили об антироссийской направленности властей
5 ноября, 21:43
"Закрытие Русского культурного центра в Кишинёве не принесёт Молдове ничего хорошего: ни в плане экономики, ни в плане общественного согласия. Это решение не усиливает государство, а лишь углубляет разделение и недоверие внутри общества. Ведь культурные связи, какими бы они ни были, — это всегда мосты между народами, а не стены", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
По его словам, складывается впечатление, что в Молдавии продолжается политика символического раскола. "Сегодня закрывают Русский культурный центр, а завтра, по этой же логике, могут предложить снести, к примеру, памятник Пушкину — как "агенту русского влияния". Но культура — не политика. Отказ от культурного диалога — это отказ от самой идеи мира и взаимного уважения, без которых невозможно построить будущее единой, мирной и сильной Молдовы", - подчеркнул Тарлев.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле сожалеют, что Молдавия продолжает линию на антагонизацию России
5 ноября, 13:03
 
В миреМолдавияРоссияКишиневВасилий ТарлевДмитрий ПесковМайя СандуФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
