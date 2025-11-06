Тарлев раскритиковал решение о закрытии Российского центра науки и культуры

По его словам, складывается впечатление, что в Молдавии продолжается политика символического раскола. "Сегодня закрывают Русский культурный центр, а завтра, по этой же логике, могут предложить снести, к примеру, памятник Пушкину — как "агенту русского влияния". Но культура — не политика. Отказ от культурного диалога — это отказ от самой идеи мира и взаимного уважения, без которых невозможно построить будущее единой, мирной и сильной Молдовы", - подчеркнул Тарлев.